شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد دخول المدارس فى أول أسبوع دراسة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن موعد انطلاق الدراسة لطلاب رياض الأطفال ومراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بمدارس المحافظة في العام الدراسي الجديد 2024/2025.

لتخفيف الكثافات أثناء بدء الدراسة، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد دخول الصفوف الدراسية المدارس في أول أسبوع دراسة بالعام الدراسي الجديد، مع مراعاة انتظام الصفوف الدراسية تباعًا، وذلك على النحو التالي:

وشددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على انتظام العام الدراسي بجميع مدارس تعليم الجيزة بداية من يوم السبت 21 سبتمبر 2024.

واستعدادًا للعام الدراسي الجديد، وجه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال اجتماعه بمديري عموم الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية وإدارات التنسيق والمتابعة والتخطيط داخل الإدارات التعليمية، بتنفيذ قرارات الوزارة وتقليل الكثافات بحد أقصى من 40 إلى 45 طالبًا، واستغلال المدارس الثانوية والاستفادة منها فى توزيع الكثافات للاستفادة من البنية التكنولوجية الموجودة بالإدارات التعليمية.

وأكد ضرورة تفعيل دور مجالس الآباء فى توعية أولياء الأمور بخطة وتعليمات الوزارة لتخفيض الكثافة لتحسين جودة مخرجات التعلم وتهيئتهم لاستقبال العام الدراسى بلا مشاكل، منبهًا على متابعة أعمال الصيانة والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لتسليم المدارس قبل انطلاق العام الدراسي.

ونبه على ضرورة وجود زائرة صحية لمتابعة أي حالات مرضية، ومتابعة تسليم الكتب المدرسية وعدم الترويج للكتب الخارجية، وحظر التدخين نهائيًا داخل المدارس وتطبيق القرار الخاص بالغرامة في حالة مخالفة ذلك.