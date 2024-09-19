شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث تصوير لمشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة النقل أحدث تصوير لأعمال تنفيذ مشروع المرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الجارى تنفيذه بشارع الهرم والذى يربط مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة والجيزة.

ويبلغ طول هذه المرحلة (19 كم) وتضم 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو ، ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، وصولاً الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

وتربط المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو، والجارى تنفيذها، محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، ويبلغ طولها 19كم، وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" على حدود مدينة 6 أكتوبر ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً الى محطة عمرو بن العاص نهاية المرحلة الأولى، ويجرى دراسة مد هذه المرحلة جنوباً بطول 4.5 كم و2 محطة سطحية حتى مدينة الفردوس لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية.

ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية، ويتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عام متضمنة 10 سنوات سماح) ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنوياً) من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بقيمة 271,342 مليار ين يابانى على 4 شرائح.

وتقدمت شركة طوكيو مترو اليابانية، بعرضا بإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق، بالشراكة مع شركة متسوبيشي اليابانية، بالإضافة إلى تقديمها عرضا أخر لصيانة الخط الثانى للمترو .

والمرحلة الثالثة المخطط تنفيذها ستكون من الرحاب حتى العاصمة الإدارية الجديدة موازية لمسار طريق السويس لربط مدن الرحاب ومدينتي والشروق وبدر على أن تلتقى المرحلة الثالثة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT في مدخل العاصمة الإدارية .

ويبلغ طول الخط الرابع للمترو بمرحلتيه الأولى والثانية 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.