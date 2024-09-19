شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السكة الحديد: منحة للعاملين بالهيئة والمترو 750 جنيها بمناسبة العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، قد وافق على صرف منحة العام الدراسي الجديد للعاملين بالهيئة ومترو الأنفاق والشركات التابعة والعاملين بنظام الـ55 يوما بمنحة بمناسبة دخول العام الدراسى بالشروط المتبعة فى المنح السابقة، بقيمة 750 جنيه.

وتقدم مجلس النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكرى، بخالص الشكر والتقدير الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وكافة القيادات.

وكانت قد قالت النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية والمترو والشركات التابعة، إنه تنفيذا لتعليمات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة بضرورة التواجد المستمر بين العاملين في مواقع العمل المختلفة، ونشر فكر التطوير والتحديث، وحث العاملين على بذل قصارى الجهد، لمواكبة المرحلة الراهنة في تطوير وتحديث الهيئة، والاستماع للعاملين ومقترحاتهم ومشاكلهم - زار وفد كبير من قيادات الهيئة والنقابة المنطقة الوسطى بالمنيا.