شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس فى شارع فيصل.. لتر الزيت بـ50 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

فتح معرض "أهلًا مدارس" بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل فى حى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، أبوابه للمواطنين، لشراء احتياجاتهم من الأدوات المدرسية والمكتبية والملابس والأحذية والسلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول العام الدراسي الجديد 2024/2025.

ويطرح المعرض مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية والاستراتيجية، من السكر، والزيت، والأرز، والدقيق، والبقوليات، والتوابل، والعسل، وزيت الزيتون، واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى المنظفات، بتخفيضات تتراوح ما بين 25% و 30%.

وفيما يلي قائمة بأسعار أبرز السلع الأساسية المطروح بمعرض "أهلًا مدارس" الرئيسي بمحافظة الجيزة.

- السكر بـ27 جنيهًا للكيلو.

- زيت الخليط زنة 800 مللى بـ40 جنيهًا.

- زيت الخليط زنة 900 مللى بـ45 جنيهًا.

- زيت الخليط زنة 1 لتر بـ50 جنيهًا.

- زيت الذرة زنة 1 لتر بـ84 جنيهًا.

- زيت عباد زنة 1 لتر بـ60 جنيهًا.

- الأرز بسعر يتراوح بين 22 و 29 جنيهًا.

- أوراك الدجاج زنة 900 جرام بـ90 جنيهًا.

- صدور الدجاج زنة 450 جرام بـ60 جنيهًا.

- الدواجن المجمدة زنة 1 كيلو جرام بـ135 جنيهًا.

- اللحم السودانى الطازج الخلفى زنة 1 كيلو جرام بسعر 300 جنيه.

- اللحم السودانى الطازج الأمامى زنة 1 كيلو جرام بـ280 جنيهًا.

من جانبه، أوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المعرض يضم العديد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتقديم كل الدعم للصناعة المحلية في مختلف المجالات التي تهم المواطنين.

وأكد التنبيه على الشركات العارضة بالالتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض، مع تخفيض أسعار الكشاكيل والشنط المدرسية، لافتًا إلى أن هناك بعض المستلزمات تصل نسب التخفيض عليها إلى 50%.