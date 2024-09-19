صيدلة حلوان تنظم يوما لاستقبال الطلاب الجدد

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القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان يوما تعريفيا لاستقبال الطلاب الجدد وأولياء أمورهم، وذلك بمدرج 5 بالحرم الجامعى، فى تمام الساعة 10 صباح يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية، الدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

حيث يتم تقديم عرض عن برامج الكلية وأقسامها المختلفة والخدمات التى توفرها الكلية للطلاب وأنشطة الطلاب فى الكلية، وذلك بحضور رؤساء الأقسام العلمية ومسئولى رعاية الشباب وشئون الطلاب بالكلية.

وتضم الكلية العديد من الأقسام وهي قسم الصيدلانيات، قسم العقاقير، قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، قسم الأدوية والسموم، قسم الميكروبيولوجيا والمناعة، قسم الكيمياء العضوية الصيدلية، قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية، قسم الكيمياء الصيدلية، قسم ممارسة الصيدلة.

وتقدم أقسام الكلية البرنامج الرئيسي بكالوريوس الصيدلة فارم -دي والبرنامج المتميز بكالوريوس الصيدلة فارم -دي صيدلة إكلينيكية، وقد تم إعداد هذا البرنامج طبقا للمعايير الدولية في التعليم الصيدلي من أجل توفير خدمة تعليم صيدلي إكلينيكي عالي الجودة، حيث تركز محتويات البرنامج علي الرعاية الصحية للمرضى.

ويمثل جزء كبير من البرنامج كيفية التعامل مع الأمراض المختلفة والمعلومات الدوائية والتي تشغل أكثر من أربعة فصول دراسية من محتوى البرنامج مع توفير المعرفة التطبيقية في هذه الموضوعات.

كما يقدم البرنامج تدريب عملي داخل المستشفيات ووحدات الصيدلة الإكلينيكية، ووحدات التغذية العلاجية ومراكز معلومات الدواء.

ويقدم البرنامج أيضا الخبرة العملية في التواصل مع جميع التخصصات في فريق الرعاية الصحية. إضافة إلي فترة التدريب الإلزامي والتي تبلغ تسعة أشهر كاملة في العام السادس من الدراسة بالبرنامج ويتم تنفيذه داخل المستشفيات وشركات التأمين الصحي وشركات الأدوية.

ويشرف على تنظيم حفل الاستقبال الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة شاهندة محجوب معاون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا حلمى منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية بالكلية، والدكتورة هبه طه معاون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.