شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة الصحية: اعتماد 400 منشأة صحية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء، نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لسلامة المرضى، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت عنوان " تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالدور الكبير لمنظمة الصحة العالمية في تعزيز معايير الجودة في الرعاية الصحية، مؤكدا على أن التشخيص السليم يبدأ من الفحص الإكلينيكي الدقيق للمريض قبل الاعتماد على نتائج الاختبارات المعملية والفحوصات التصويرية، كما أشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في دعم الأطباء وتحسين دقة وسرعة التشخيص، وذلك للحد من الأخطاء الطبية وضمان سلامة المرضى.

وأضاف طه أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت بوضع معايير دقيقة لضمان جودة الفحوصات المختبرية وتقنيات التشخيص التصويري في المنشآت الصحية المعتمدة حيث تم اعتماد نحو 400 منشأة صحية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الفحص الإكلينيكي يتضمن التقييم البصري والجسدي للمريض والاستماع إلى شكواه بشكل شامل، مشيرا إلى أنه وفقا لأحدث الدراسات والإحصائيات فإن 30% من التشخيصات الأولية تعتمد على المهارة الاكلينيكية في فحص المريض، كما أن الفحص الإكلينيكي المتقدم المقرون باستخدام تكنولوجيا التشخيص المتقدمة يساهمان معا في تقليل الأخطاء الطبية بنسبة تتراوح ما بين 20 – 30%

وحول أهمية التشخيص الصحيح كعنصر أساسي لأمان المريض، أضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن 70% من القرارات الطبية تعتمد بشكل مباشر على نتائج الفحوصات المختبرية والتصويرية، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من التشخيص الطبي يرتكز على دقة هذه الفحوصات ومدى كفاءة التعامل معها، مؤكدا أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR عملت على وضع معايير دقيقة لضمان جودة هذه الفحوصات وفعاليتها في تحسين عملية التشخيص.

وتابع: لا يمكننا الحديث عن تحسين التشخيص دون التطرق إلى التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تعزيز دقة التشخيص وسرعته، فالتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل الآلي للفحوصات تلعب دورا حاسما في دعم الأطباء لاتخاذ القرارات الدقيقة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن المؤتمر يستهدف تعزيز الحوار والتعاون بين أصحاب المصلحة لتحسين سلامة التشخيص عبر نظم الرعاية الصحية، من خلال إبراز أهمية السلامة التشخيصية في تحسين نتائج المرضى، ومناقشة التحديات والفرص في تنفيذ معايير السلامة التشخيصية الوطنية بالتركيز على دور التثقيف لكل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية في تعزيز دقة التشخيص، ودراسة تأثير الرقابة على الأدوية وممارسات الشراء وإمكانية الوصول إلى أدوات التشخيص على السلامة التشخيصية، ومناقشة دور البيانات والتكنولوجيا في تحسين العمليات التشخيصية، وتعزيز تكامل المبادئ التوجيهية للممارسة السريرية عبر أنظمة الرعاية الصحية لضمان ممارسات تشخيصية متسقة وآمنة.



خلال الاحتفالية



قال الدكتور احمد طة رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الاحتفال باليوم العالمى لسلامة المرضى، لاشك ان تبادل الافكار والخبرات هى مفتاح النجاح لتحسين التشخيص الطبى لسلامة المرضى ونلتقى اليوم ولعل من الاهمية انه قبل التركيز على الفحوصات المعملية لابد من الفحص الاكلينيكى الدقيق والاستماع الى المريض يعد حجر الزاوية حوالى 30 % من التشخيصات الاولية تعتمد على مهارات الطبيب قبل اللجوء الى الطرق ولافحوصات الاخرى والجمع بين الفحص الاكلينيكى والفحوصات الطبية المتقدمة يساهم فى التشخيص السليم و70% تعتمد بالشكل المباشر على دقة الفحوصات الطبية وما يزيد عن 80% فى الامراض الحرجة تعتمدعلى الفحوصات الطبية الدقيقة والامراض المزمنة تعتمد على الاشعات هناك عدد كبير من المرضى يتعرضون للاخطاء الطبية وفى مصر يشهد القطاع الصحى تطورا كبيرا فى القطاع الصحى بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مما ادى الى تحسين ادوات التشخيص وتحسين هذه الادوات يحسن نتائج العلاج وسلامة المرضى وهيئة الاعتماد الرقابة وضعت معايير دقيقة لتطوير معايير الاعتماد لكفاءة التشخيص وتم اعتماد ما يقرب من 400 منشاة صحية فى مصر .



رئيس هيئة الدواء مع ممثل الصحة العالمية فى مصر



حضر الاحتفالية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة الاسبق، والدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتور بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، والدكتور محمد حسانى مساعد الوزير للمبادرات العامة، والدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية.

