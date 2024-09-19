شكرا لقرائتكم خبر عن 75% من القراء يطالبون بتخصيص ورش عمل لتدريب طلاب المدارس على الحرف التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تخصيص ورش عمل لتدريب طلاب المدارس على الحرف التراثية، ايد غالبية القراء مطالب تخصيص ورش عمل لتدريب طلاب المدارس على الحرف التراثية.

وأيد 75% من القراء مطالب تخصيص ورش عمل لتدريب طلاب المدارس على الحرف التراثية، بينما عارض 25% من القراء مطالب تخصيص ورش عمل لتدريب طلاب المدارس على الحرف التراثية.



