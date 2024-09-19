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75% من القراء يطالبون بتخصيص ورش عمل لتدريب طلاب المدارس على الحرف التراثية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تخصيص ورش عمل لتدريب طلاب المدارس على الحرف التراثية، ايد غالبية القراء مطالب تخصيص ورش عمل لتدريب طلاب المدارس على الحرف التراثية.

وأيد 75% من القراء مطالب تخصيص ورش عمل لتدريب طلاب المدارس على الحرف التراثية، بينما عارض 25% من القراء مطالب تخصيص ورش عمل لتدريب طلاب المدارس على الحرف التراثية.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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