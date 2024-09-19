شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب طلاب كلية التخطيط العمرانى جامعة القاهرة بأجهزة المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المثمر بين جامعة القاهرة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم تنظيم برنامج تدريبي لعدد من طلاب كلية التخطيط الإقليمي والعمراني في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم توزيع الطلاب على مختلف أجهزة المدن الجديدة خلال فترة الإجازة الصيفية للعام الدراسي 2023-2024، بهدف إكسابهم المهارات العملية اللازمة لتطبيق المعرفة الأكاديمية في مشروعات التنمية العمرانية.

شارك في البرنامج التدريبي عدد كبير من طلاب الكلية الذين توزعوا على مقرات أجهزة المدن الجديدة في مناطق مختلفة، حيث تلقوا تدريبات عملية متخصصة بإشراف مهندسين وخبراء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وتركزت التدريبات على مجالات التخطيط العمراني والبنية التحتية والإدارة الحضرية، والتعرف على أحدث أساليب التخطيط العمراني وإدارة المشروعات، لتعزيز قدرة الطلاب على تطبيق ما تعلموه في بيئة العمل الواقعية.

وخلال البرنامج التدريبي، أظهر الطلاب المتدربين تميزًا كبيرًا واستفادوا من الخبرات العملية المتقدمة خلال فترة تدريبهم، وهو مايعكس تأهيلهم العلمي الجيد وفهمهم لآليات العمل في المدن الجديدة وكيفية التعامل معها بطرق مبتكرة.

وقد أشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن التدريب العملي يساهم في سرعة إدماج الطلاب للالتحاق بسوق العمل، وسد الفجوة بين الجانب الأكاديمي والجانب الميداني، وثقل المهارات والخبرات العملية للطلاب، إلى جانب تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف متميزة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن البرنامج التدريبي استهدف تأهيل وإعداد الطلاب لسوق العمل، وصقل مواهبهم ومهاراتهم، وإكسابهم الخبرات العملية، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها لمواصلة مسيرة التنمية العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية.

ومن جانبه، تقدم الدكتور محمد رفعت عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، بالشكر والتقدير لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب رئيس الهيئة - المشرف على مكتب الوزير-، وجميع من شارك فى تدريب الطلاب بالهيئة وأجهزتها، متمنيًا استمرار التعاون بين الوزارة والجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، مؤكدًا توجيهات رئيس جامعة القاهرة بالاستمرار بفتح قنوات تعاون جديدة لتأهيل مزيد من الطلاب.

وفي ختام البرنامج التدريبي، سلم الدكتور وليد عباس، عددًا من طلبة كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، شهادات إتمام الدورة التدريبية، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، تحت رعاية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور الدكتور محمد رفعت عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، والدكتورة غادة محمود حسن وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة سيبويه حامد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.