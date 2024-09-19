شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الحكومة يستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى القطاع الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن خطتها لتحسين كفاءه استخدام الطاقة إلى نشر المحركات الكهربائية عالية الكفاءة فى القطاع الصناعى، مما يؤدى إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتأثير أقل على البيئة.

يأتى ذلك فى إطار رؤية متكاملة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ضمن البرنامج الحكومى الذى يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) تحت شعار معا نبنى مستقبلا مستدام.

وتوثر المحركات الكهربائية بشكل إيجابى على تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى عدة جوانب، فى مقدمتها كفاءة تشغيل، حيث تتميز بكفاءة تشغيل تتراوح بين 85% إلى 95%، مما يقلل استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف التشغيلية، فضلا عن التحكم فى سرعه المحرك حسب الحاجة، مما يقلل من استهلاك الطاقة فى حالات التشغيل الجزئى أو الأحمال المتغيرة، عكس المحركات التقليدية.

وتُساهم هذه المحركات أيضا فى تقليل الهدر، بفضل كفاءتها العالية والتحكم الجيد فى السرعة، بالإضافة إلى مما تتميز به استهلاكها لطاقة أقل فى وضع التشغيل المستمر، مما يعزز من كفاءة الإنتاج ويقلل من تكاليف الطاقة على المدى الطويل.

وعلاوة على ما سبق، فأن المحركات الكهربائية مصممة لتكون صديقة للبيئة وتعمل بفعالية أكبر فى الظروف التشغيلية المختلفة، ما يساهم فى توفير الطاقة بشكل عام وتحسين الكفاءة الكلية، كما أنها تسهم فى الحد من الانبعاثات الكربونية.