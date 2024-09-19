شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: تأخر الدعوة للجمعية العمومية سببه انتظار موافقة وزارة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عيد مرسال، الأمين العام لـ اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، إن الاتحاد شرع في إجراءات التحضير للجمعية العمومية للاتحاد لانتخاب رئيس عام للاتحاد، وخاطب كافة النقابات العامة لتحديث البيانات، ومراجعة الأسماء المشتركة والمعاشات، إلا أن تأخر الدعوة يرجع إلى أن الاتحاد مازال فى انتظار موافقة وزارة العمل على انعقاد الجمعية العمومية، لافتا إلى أنه تم مخاطبة الجهة الإدارية لاستعجال تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية ووضع جدول زمنى لاختيار رئيسا لاتحاد العمال، وذلك وفقا لقانون النقابات العمالية.

وأضاف مرسال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مجلس الاتحاد جاد ولديه رغبة حقيقية فى إجراء الانتخابات، لكننا ننتظر الفتوى من وزارة العمل، للبدء في اتخاذ باقي الإجراءات القانونية فور تحديد موعد الجمعية العمومية من الوزارة، وإعلان موعدها والدعوة لها في الصحف، وفقا لما يحدده القانون، معربا عن استيائه مما يثار بمواقع التواصل الاجتماعى من شائعات وصفها بـ"المغرضة" التى تبث روح الفرقة والتشرذم بالترويج لوجود صراعات، وخلافات بين قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدا أن هذ الأمر عار تماما عن الصحة ويتضمن العديد من المغالطات التى لا وجود لها من الأساس.

وكان قد أعلن المهندس عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، يوليو الماضى، اختيار مجلس الاتحاد لـ عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، قائما بأعمال رئيس الاتحاد بالإجماع، لحين الدعوة لعقد الجمعية العمومية للاتحاد وانتخاب رئيسا للاتحاد جديدا خلفا لـ محمد جبران بعد توليه حقيبة وزارة العمل.