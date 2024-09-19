شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس شديد الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود خلال ساعات النهار غدا، طقس شديد الحرارة، حيث تسجل القاهرة 36 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة، كما تنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

وقالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إننا سوف نشهد طقسًا شديد الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة، مشيرة إلى أن ذروة الارتفاع تكون يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غد، الخميس 19 سبتمبر 2024، طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24، ومطروح العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 27، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 27، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 28.