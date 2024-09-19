شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 14 شخصا وإصابة 450 آخرين إثر الموجة الثانية من التفجيرات في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 14 شخصا وإصابة أكثر من 450 أخرين في الموجة الثانية من هجمات اللاسلكي.

نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا تكشف انفجار أجهزة "بيجر" في لبنان، والتي خلفت وفيات ومئات من المصابين منذ بدء الهجمات أمس، وخلال الموجة الجديدة من التفجيرات اليوم الأربعاء.

ويظهر الصور عدد من المصابين داخل المستشفيات إضافة إلى تششيع جنازات الشهداء إضافة على صورمواطنين فزعين بعد انفجار أحد الأجهزة، وفقا لما لما نشرته الوكالة من صور لانفجارات في الأجهزة المخترقة.