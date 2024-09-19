شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة يطلقان برنامج نجوم مصرية ستارز والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة برنامجًا تدريبيًّا شاملًا بعنوان «برنامج نجوم مصرية ستارز .. خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي»، ويتكون البرنامج من 32 ساعة بموجب 8 ساعات يوميا، بمتوسط حضور 50 متدربا بكل نسخة منفصلة، ومحاضرين من داخل مكتبة الإسكندرية.

وبرنامج نجوم مصرية «ستارز: خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي» STARS: Steps Towards Achieving Real Success هو برنامج تدريبي شامل تقدمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة موجه للشباب والفتيات من طلبة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات شبابية واعية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة جديدة لتحقيق تغيير مجتمعي إيجابي وبما يتماشى مع متطلبات العصر. ويأتي هذا البرنامج في إطار مبادرة Agile Youth التي تأتي ضمن حزمة برامج وأنشطة الصيف التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة سنويًّا للشباب المشاركين بما يتيح لهم فرصة تنمية مهاراتهم واستثمار وقتهم بأفضل الطرق الممكنة، في إطار جهودها المستمرة لدعم المجتمع واستثمار وقت الشباب في أنشطة مفيدة.



ويعد البرنامج التدريبي ثمرة تعاون المؤسسة مع مكتبة الإسكندرية باعتبارها صرحًا ثقافيًّا وعلميًّا كبيرًا وبما لديها من مجموعة مميزة من الخدمات والأنشطة والتدريبات المقدمة للأطفال والنشء والشباب من مختلف الأعمار على مدار العام داخل محافظة الإسكندرية وخارجها.



وبالاستعانة باستراتيجية الأسئلة الخمسة «ماذا، وأين، ومتى، ولماذا، وكيف» تستند فلسفة تصميم محتوى هذه الحقيبة التدريبية إلى 4 محاور رئيسية ممثلة في المكونات التدريبية الخمسة لهذا البرنامج، وتشمل التعريف بأعمدة الشخصية المصرية والتاريخ المصري القديم والحديث؛ ويمثله مكون «التراث والهوية والشخصية المصرية»، والتعريف بأبرز التحديات المعاصرة التي يواجهها الشباب في عالمنا اليوم، والأدوات اللازمة للتصدي لها؛ ويمثله مكون «مواجهة الحروب الإدراكية والتصدي للشائعات»، والتعريف بأهداف التنمية المستدامة والمهارات المطلوبة للوظائف المستقبلية؛ ويمثله مكون «التنمية المستدامة ووظائف المستقبل»، والتعريف بأهمية الابتكار والإبداع وريادة الأعمال؛ ويمثله مكوني «ثقافة الابتكار والإبداع»، و«ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي».

ويضم برنامج «ستارز» سلسة من المحاضرات وورش العمل التي تهدف إلى توعية الشباب وتطوير مهاراتهم، تم إعدادها وتجهيزها استنادًا إلى أبرز برامج وخدمات مكتبة الإسكندرية التي حققت نجاحًا كبيرًا في تلبية احتياجات النشء والشباب من مهارات ومعارف على مدار السنوات الماضية منذ تأسيسها، وذلك بموجب محاضرات وعروض تقديمية مدتها ساعة، ملحقة بورش عمل تفاعلية مدتها ساعتين لبناء قدرات الشباب في مجالات متنوعة، كما هو موضح في قسم المكونات التدريبية.

وتسعى الأهداف العامة والمخرجات المستهدفة لبرنامج «ستارز» إلى تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات العصر بحلول مبتكرة وفعالة، وتوعية الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتحسين حياتهم، وإكساب الشباب مهارات جديدة تتيح لهم فتح فرص عمل جديدة، وتقديم الإرشاد المهني للشباب لمساعدتهم في تنفيذ أفكارهم، وتتضمن تشجيع أفكار الشباب الإبداعية ومساعدتهم على تنفيذها بناء على أساس علمي، وحث الشباب للمشاركة الفعالة في تطوير مجتمعهم.

تركز هذه الحقيبة التدريبية على 3 نتاجات تعليمية أساسية هي، "النتاج المعرفي" وهو حصيلة الخبرات والمعلومات والقدرات المعرفية التي يكتسبها المتدرب بعد خوض هذه التجربة التدريبة، و"النتاج السلوكي" ويتمثل في تنمية المشاعر والقيم والميول والاتجاهات لدى المتدرب وأيضًا خبراته الاجتماعية، و"النتاج الحركي/المهاري" ويتمثل في المهارات أو القدرات الحركية التي يطورها المتدرب بعد خوض هذه التجربة التدريبية.

هذا بالإضافة إلى تخصيص مؤسسة حياة كريمة 5 ملايين جنيه للاستثمار في حاضنات أعمال لإنجاح تطوير شركات رواد الأعمال، ومساعدة أصحاب الابتكارات والاختراعات في تحويل أفكارهم إلى منتجات أو نماذج، وتوفير كافة سبل الدعم.

الفئة المستهدفة والمكونات التدريبية

برنامج ستارز هو برنامج تدريبي شامل موجه للشباب والفتيات من طلبة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.

وتأتي المكونات التدريبية كالتالي:

** المكون الأول: التراث والهوية والشخصية المصرية، ويشمل:

- محاضرة «التراث الثقافي: الذاكرة والهوية»

- محاضرة «تكوين الشخصية المصرية منذ عصر مصر القديمة حتى مصر المعاصرة»

- محاضرة «مفهوم الاستدامة عند المصري القديم»

- ورشة عمل «تعليم الخط العربي»

** المكون الثاني: مواجهة الحروب الإدراكية والتصدي للشائعات، ويشمل:

- محاضرة «الحروب الإدراكية وأدواتها: العقل البشري ميدان الحرب الجديد»

- محاضرة «الحقيقة ونقل الرواية: دور وسائل التواصل الاجتماعي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة»

- محاضرة «المواطن الرقمي ودوره في التصدي للشائعات والمعلومات المضللة»

- ورشة عمل: مهارات المواطن الرقمي في عالم عصر الحروب الإدراكية

- ورشة عمل: التفكير النقدي وأدوات التحقق من الأخبار الزائفة

- ورشة عمل: مهارات التفكير الاستراتيجي

** المكون الثالث: التنمية المستدامة ووظائف المستقبل، ويشمل:

- محاضرة وورشة عمل «التنمية المستدامة وأهدافها»

- محاضرة وورشة عمل «الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام»

- محاضرة وورشة عمل «وظائف المستقبل»

** المكون الرابع: ثقافة الابتكار والإبداع، ويشمل:

- محاضرة وورشة عمل «ثقافة الابتكار: مسارات نحو التغير الإيجابي»

- محاضرة وورشة عمل «مهارات التفاوض الفعَّال»

** المكون الخامس: ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي، ويشمل:

- محاضرة وورشة عمل «مبادئ ريادة الأعمال»

- محاضرة وورشة عمل «كيفية كتابة مقترح مشروع ناجح»

- محاضرة وورشة عمل «مهارات التسويق الإلكتروني»

- محاضرة وورشة عمل «المهارات الشخصية»

يبدأ التنفيذ مع نهاية شهر سبتمبر 2024، وتزامنًا مع بداية العام الدراسي 2023/2024، وذلك بموجب أربعة أيام متصلة للنسخة الواحدة، على أن يتم عقد نسختين متتاليتين بكل محافظة على حدة تستهدف كل منها 50 متدرب، وتبدأ النسخة الأولى في محافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024.