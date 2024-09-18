شكرا لقرائتكم خبر عن "بداية مبشرة".. نقلة فى العلاقة بين الدولة والمواطن.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " بداية مبشرة.. نقلة فى العلاقة بين الدولة والمواطن.. . المبادرة تعزز الاستثمار فى رأس المال البشرى وتدعم التمكين الاقتصادى للشباب".



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