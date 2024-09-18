شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى غدا ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الخميس اجتماع مجلس الوزراء، ثم يعقبه مؤتمر صحفى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى اليوم الأربعاء بممثلى شركة CSCEC الصينية، وممثلى شركة إنكوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لاستعراض مقترحات بمخططات وتصميمات مدينة العاصمة الطبية.

وشهد اللقاء استعراض عدد من العروض المقدمة لتنفيذ المدينة الطبية، وفى هذا الإطار، نوه الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه سبق عرض هذا الملف فى اجتماع على فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم التكليف بالعمل على اختيار العرض الأنسب لتنفيذ المشروع ليس فقط من حيث التصميم، ولكن أيضًا من حيث آلية وتكلفة التنفيذ.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع طبى على مستوى مصر، وأنه سيحتوى على مختلف المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يعظم من الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وما يتيحه فى الوقت نفسه من الاستفادة من المراكز البحثية المختلفة، مشيرًا إلى أن المنطقة التى تم اختيارها لتنفيذ المشروع تتمتع بميزة نسبية فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقع على عدة طرق ومحاور مرورية متميزة، على مساحة 230 فدانًا، موضحًا أن هذا المشروع سيسهم فى الإسراع بتنمية هذه المنطقة بوجه عام، حيث سيضم 18 معهدًا فى جميع التخصصات الطبية، بإجمالى 42235 سريرًا، بالإضافة إلى جامعة أهلية للعلوم الطبية والتكنولوجية، ومركز أبحاث للنانو تكنولوجى، وذلك بخلاف المناطق السكنية والترفيهية فى المشروع.