شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 85% من المدارس الثانوية مزودة بكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن 85% من المدارس الثانوية مزودة بكاميرات، ولا توجد أى أمور تتم حاليا لتركيب كاميرات فى باقى المدارس والنوعيات الأخرى.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، علق على تدريس اللغة العربية والتاريخ وتخصيص 20% من الدرجات وإضافتها إلى درجات الطالب بالمدارس الدولية، قائلا: مش معقول يكون حد مولود فى مصر ومش يعرف مين الرئيس جمال عبد الناصر أو تاريخ بلده، متابعا: ممكن تحرم ابنك أنه يشتغل حاجة معينة هو موهوب فيها زى الصحفى أو الأديب، ومن ثم تدريس اللغة العربية والتاريخ سوف يعزز الهوية الوطنية والثقافية ويرسخ الانتماء والولاء.