شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: يوضح موقف تسليم الطلاب التابلت بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن هناك 500 فصل دراسى فى قرى حياة كريمة لزيادة نسبة الإتاحة برياض الأطفال.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بخصوص تسليم أجهزة التابلت لطلاب المدارس الخاصة لن يتم تسليمهم وسوف يسلم لطلاب المدارس الحكومية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع الصحفيين.



وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، علق على تدريس اللغة العربية والتاريخ وتخصيص 20% من الدرجات وإضافتها إلى درجات الطالب بالمدارس الدولية، قائلا: مش معقول يكون حد مولود فى مصر ومش يعرف مين الرئيس جمال عبد الناصر أو تاريخ بلده، متابعا: ممكن تحرم ابنك أنه يشتغل حاجة معينة هو موهوب فيها زى الصحفى أو الأديب، ومن ثم تدريس اللغة العربية والتاريخ سوف يعزز الهوية الوطنية والثقافية ويرسخ الانتماء والولاء.