شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: سنضع آلية لضبط امتحانات الثانوية العامة وستكون بلا غش والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الآلية التى تضعها الوزارة لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025 سوف تقضى على الغش.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه سيتم متابعة انطلاق العام الدراسى الجديد ومش هنقعد فى المكاتب وهنكون مع الطلاب فى المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، علق على تدريس اللغة العربية والتاريخ وتخصيص 20% من الدرجات وإضافتها إلى درجات الطالب بالمدارس الدولية، قائلا: مش معقول يكون حد مولود فى مصر ومش يعرف مين الرئيس جمال عبد الناصر أو تاريخ بلده، متابعا: ممكن تحرم ابنك أنه يشتغل حاجة معينة هو موهوب فيها زى الصحفى أو الأديب، ومن ثم تدريس اللغة العربية والتاريخ سوف يعزز الهوية الوطنية والثقافية ويرسخ الانتماء والولاء.