شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: إسرائيل سرعت عملية تفجير أجهزة بيجر فى لبنان خوفا من اكتشافها والان مع تفاصيل الخبر

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن ثلاثة مسئولين أمريكيين قولهم إن أجهزة الاتصالات بيجر المفخخة كانت مخصصة لاستخدامها كضربة افتتاحية مفاجئة في حالة اندلاع حرب شاملة مع حزب الله قبل تسريع عملية التفجير بسبب مخاوف من اكتشافها.

وقررت إسرائيل تفجير أجهزة الاتصالات التي يحملها أعضاء حزب الله في لبنان وسوريا يوم الثلاثاء خوفا من أن تكون العملية السرية التي تقوم بها قد تم اكتشافها.

وأفاد الموقع الإلكتروني، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء، قبل عدة دقائق من بدء انفجار أجهزة الاتصالات في جميع أنحاء لبنان، بأنها على وشك تنفيذ عملية في لبنان، لكنها لم تذكر تفاصيل محددة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين يوم الثلاثاء: "لم نكن على علم بهذه العملية ولم نشارك فيها".

ووقعت انفجارات جديدة تستهدف أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها حزب الله في مدن متعددة في جميع أنحاء لبنان، مع تقارير أولية عن عدد غير معروف من الضحايا.

وأكد مصدر في حزب الله، أن أجهزة الاتصال اللاسلكية التي تستخدمها المجموعة كانت مستهدفة في الهجوم. وقال مصدر أمني كبير إن الانفجارات كانت "صغيرة الحجم"، بالمقارنة هجمات الأمس.

ووقع الهجوم الواسع النطاق بعد يوم واحد فقط من إصابة أكثر من 2800 شخص ومقتل 12 شخصًا بسبب انفجار أجهزة الاتصالات في جميع أنحاء لبنان. وألقى كل من حزب الله والحكومة اللبنانية باللوم على إسرائيل في الهجوم، حيث وعدت الأولى بـ "عقاب" للانفجار.