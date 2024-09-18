شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: سعر الخبز المدعم ثابت 20 قرشا للرغيف وتسعير الغاز الصب لن يحركه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير القمح للمطاحن وكذلك الدقيق للمخابز البلدية على مستوى محافظات الجمهورية لإنتاج الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بسعر 20 قرشا، في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من الخبز خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة انه بشأن الغاز الطبيعى المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم فإن سعره ثابت بقرار رئيس مجلس الوزراء من عام 2020، ويتم تحمل تكلفته بالكامل من الهيئة العامة للسلع التموينية وليس لأصحاب المخابز أى علاقه به ليظل سعر الرغيف المدعم ثابت للمواطنين 20 قرشا للرغيف، كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024 والذى يتم العمل به بداية يوم ١٨/٩/٢٠٢٤ متضمنا 12000 جنيه لطن غاز صب غير شامل نولون النقل، فإن هذا السعر خاص بزيادة أسعار الغاز الصب الذي يستخدم فى تعبئة اسطوانات البوتاجاز بمصانع تعبئة الاسطوانات وليس له اى علاقة بأسعار الغاز الطبيعى الذى تعمل به بعض المخابز السياحية والذى لم يتضمنه القرار الصادر بأى زيادة.