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اشتعال النيران فى سيارات وشقق سكنية ببيروت بعد انفجارات جديدة للبيجر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : رباب فتحى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 06:56 م

اشتعلت النيران فى عدد من السيارات والشقق السكنية فى أماكن متفرقة من بيروت بعد موجة جديدة لانفجارات أجهزة البيجر قبل قليل، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قتل 3 أشخاص وأصيب المئات.

وقال المعلق تشارلز ليستر، على موقع إكس، تويتر، سابقا: "يبدو أن أجهزة اتصال لاسلكية وأجهزة بيجر أخرى قد تم تفجيرها للتو في مناطق من بيروت والبقاع وأماكن أخرى في لبنان -- كل ذلك منذ حوالي 20 دقيقة. اشتعلت النيران في عدة سيارات واشتعال النيران في شقق سكنية -- المزيد من الإصابات. المستشفيات تمتلئ مرة أخرى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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