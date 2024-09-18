شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال النيران فى سيارات وشقق سكنية ببيروت بعد انفجارات جديدة للبيجر والان مع تفاصيل الخبر

اشتعلت النيران فى عدد من السيارات والشقق السكنية فى أماكن متفرقة من بيروت بعد موجة جديدة لانفجارات أجهزة البيجر قبل قليل، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قتل 3 أشخاص وأصيب المئات.

وقال المعلق تشارلز ليستر، على موقع إكس، تويتر، سابقا: "يبدو أن أجهزة اتصال لاسلكية وأجهزة بيجر أخرى قد تم تفجيرها للتو في مناطق من بيروت والبقاع وأماكن أخرى في لبنان -- كل ذلك منذ حوالي 20 دقيقة. اشتعلت النيران في عدة سيارات واشتعال النيران في شقق سكنية -- المزيد من الإصابات. المستشفيات تمتلئ مرة أخرى".