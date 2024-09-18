شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال النيران فى سيارات وشقق سكنية ببيروت بعد انفجارات جديدة للبيجر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : رباب فتحىالأربعاء، 18 سبتمبر 2024 06:56 م
اشتعلت النيران فى عدد من السيارات والشقق السكنية فى أماكن متفرقة من بيروت بعد موجة جديدة لانفجارات أجهزة البيجر قبل قليل، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.
ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قتل 3 أشخاص وأصيب المئات.
وقال المعلق تشارلز ليستر، على موقع إكس، تويتر، سابقا: "يبدو أن أجهزة اتصال لاسلكية وأجهزة بيجر أخرى قد تم تفجيرها للتو في مناطق من بيروت والبقاع وأماكن أخرى في لبنان -- كل ذلك منذ حوالي 20 دقيقة. اشتعلت النيران في عدة سيارات واشتعال النيران في شقق سكنية -- المزيد من الإصابات. المستشفيات تمتلئ مرة أخرى".
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