شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 أشخاص فى انفجارات جديدة لأجهزة البيجر بالضاحية الجنوبية لبيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط 3 قتلى في انفجارات جديدة لأجهزة اللاسلكي "البيجر" بالضاحية الجنوبية لبيروت.

أفادت مصادر بحدوث موجة جديدة من التفجيرات للأجهزة اللاسلكية "بيجر" التي يستخدمها أعضاء حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت المصادر أن الانفجارات تمت في روضة الشهيدين في الضاحية ومنطقة الرويس.



قال شاهد من وكالة "رويترز"، إنه تم سماع دوي انفجار واحد على الأقل في الضاحية الجنوبية لبيروت.