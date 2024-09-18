شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدراسة بعدد من المعاهد الأزهرية لمدة أسبوع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق قطاع المعاهد الأزهرية على مذكرة منطقة قنا الأزهرية، بتأجيل الدراسة لمرحلة رياض الأطفال لمدة أسبوع لتبدأ من يوم السبت الموافق 2024/9/28، وذلك نظراً للزحام الشديد.

يستعد قطاع المعاهد الأزهرية، لبدء العام الدراسى الجديد 2024-2025، الأسبوع القادم، ووجه القطاع عدد من التعليمات لشيوخ المعاهد الأزهرية، لضمان سير العملية التعليمية فى هدوء، ومنها التواصل مع رؤساء الأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة محيط المعهد وخلوه من المصارف ومجارى السيول وتجمعات المياه الراكدة والقمامة والأسواق، والتأكد من سلامة أغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المعهد، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة المعاهد من الخارج ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات.