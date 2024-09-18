شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يحصد المركز الأول على مستوى مصر لأفضل 2% من علماء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومي للبحوث الحصول على المركز الأول من إجمالي عدد العلماء المصريين الذين تم إدراجهم ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في أكثر من 50 تخصصا علميا، وذلك وفقًا للدراسة التي أعدتها جامعة ستانفورد الأمريكية، ولا شك ان هذه النتيجة هى ثمرة لحرص الدولة على تشجيع العلماء على البحث والابتكار ودعم ا.د/ أيمن عاشور- وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

جاء ذلك في بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موضحا تواجد 100 باحثاً من المركز القومي للبحوث في قائمة ستانفورد تم تصنيفهم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، والذين يمثلون نماذج مشرفة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

جاء المركز القومى للبحوث فى المركز الأول بعدد 100 باحث ثم جامعة القاهرة الى جاءت فى المركز الثانى بعدد 76 باحثاً ثم جامعه عين شمس التى جاءت فى المركز الثالث بعدد 58 باحثاً، يليها جامعة الأزهر بعدد 42 باحثا.

قد تقدمت ا.د/ فجر عبد الجواد - القائم بأعمال رئيس المركز بالتهنئة للساده الباحثيين المدرجين في قائمة أفضل 2٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا، معربًه عن تقديرها للعلماء الذين ساهموا من خلال أبحاثهم الرائدة والمتميزة فى الوصول لهذا المركز مشيرة إلى المعايير التي استند عليها التصنيف لإدراج الباحثين على مستوى العالم ضمن هذه القائمة، تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من قِبل هؤلاء العلماء، ومؤشر عدد المنشورات التي تم الاستشهاد بمؤلفها من قبل مؤلفين آخرين على الأقل نفس العدد من المرات (H-Index)، ومؤشر HM المعدل للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (C-Score).