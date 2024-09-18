شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة استئناف القاهرة يكرم المستشار أحمد قتلان ويتفقد محكمة القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قام المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى بزيارة مأمورية استئناف القاهرة الجديدة، لحضور حفل تكريم المستشار أحمد قتلان رئيس مأمورية القاهرة الجديدة، بمناسبة توليه رئيس محكمة استئناف قنا فى العام القضائى" 2024 ـ 2025"

وخلال الزيارة تفقد رئيس الاستئناف، المأمورية للوقوف على مدى جاهزيتها استعدادا للعام القضائي الجديد وتوفير كافة المتطلبات للتيسير على المتقاضين وتحقيق العدالة، ورافق رئيس المحكمة خلال الزيارة رئيس واعضاء المكتب الفنى للمحكمة.

صرح بذلك المستشار أحمد العنيبسي عضو المكتب الفنى للعلاقات والإعلام.

