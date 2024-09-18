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عناوين مكاتب اشتراكات المترو ومواعيد عملها

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 03:03 م

تستقبل مكاتب استخراج الاشتراكات الخاصة بمترو الأنفاق، الطلبة طوال الأسبوع من 7 صباحا حتي 4 عصرًا بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لعودة الدراسة.

عناوين مكاتب استخراج الاشتراكات هي:

مكاتب محطات الخط الأول ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة ).

مكاتب محطات الخط الثاني ( كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة 2 - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب ).

مكاتب محطات الخط الثالث ( العتبة - العباسية - هليوبوليس - عدلي منصور ).

تم تخصيص مكتب اشتراكات محطة أحمد عرابى بالخط الأول لأبناء العاملين فقط .

ساعات العمل من الساعة 7 حتي الساعة 4 عصرا بما في ذلك أيام الاجازات ويمتد حتى 6 مساء من يوم 1 أكتوبر ولمدة شهر .

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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