بروتوكول تعاون بين 3 وزارات والتحالف الوطنى لتنفيذ مراكز تنمية الأسر والطفولة بقرى حياة كريمة

القاهرة - سامية سيد - توقع وزارة التضامن الاجتماعي غدا الخميس بروتوكول تعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لتنفيذ عدد من مراكز تنمية الأسر والطفولة بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد استعرضت الموقف التنفيذي لـ مشروع تنمية الأسرة، وماتم إنجازه خلال الفترة الماضية من المشروع، والتدخلات الجديدة ومستهدفات المشروع خلال السنوات القادمة، حيث يعمل مشروع تنمية الأسرة من خلال ثلاثة محاور أولها محور التمكين الاقتصادي من خلال تدريب السيدات على إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير الحضانات، والمحور الخدمي من خلال توفير السلات الغذائية للأمهات والأطفال ببرنامج الـ 1000 يوم الأولى من عمر الطفل، ومحور التثقيف والتوعية من خلال تدريب الفتيات والشباب ببرنامج مودة فيما يتعلق بالفحص الطبي ماقبل الزواج، وتنظيم الأسرة، ونسبة التحسن في مستوى الوعي والاتجاهات فيما يخص الممارسات التقليدية الضارة مثل ختان الاناث والزواج المبكر، والعنف الأسري.