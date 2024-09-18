شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 366 حالة إشغال للكافيهات خلال حملة مكبرة بحى الدقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شن حى الدقى حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهى والكافيهات والمحال التجارية على الطريق العام ورصد أى مخالفات ومواجهتها فى الحال لتحقيق الانضباط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، عن رفع 366 حالة إشغال، وتحرير 6 محاضر إشغال للطريق العام، وكذا محضر تالف رصف جارٍ عرضه على النيابة العامة، وذلك بشوارع (الثمار من جامعة الدول العربية، وسليمان جوهر، والتحرير).

ووجه محافظ الجيزة بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدى أى منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أى مخالفات ومواجهتها فى الحال لتحقيق الانضباط وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وكلف المحافظ الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها على الفور، منبهًا على عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين بديوان عام الحي بحضور إدارات الحي والمركز المعنية للاستماع إلى شكاواهم وتوجيه المسئول في الحال للتعامل مع الشكوى وحلها.



حملة مكبرة لرفع إشغالات الكافيهات بالدقي



رفع إشغالات الكافيهات خلال حملة بالدقي



حي الدقي يشن حملة لرفع إشغالات الكافيهات



رفع إشغالات وتعديات الكافيهات على الطريق العام



حملة لرفع إشغالات الكافيهات بالدقي