شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لتر زيت الطعام بـ50 جنيهًا فى معرض أهلا مدارس بشارع فيصل والان مع تفاصيل الخبر

شهد معرض "أهلًا مدارس" بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل فى حى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، على شراء السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، خاصة زيت الطعام، والذى يطرحه بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية.

ويتيح المعرض، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيت الخليط زنة 800 مللى بـ40 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 900 مللى بـ45 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 1 لتر بـ50 جنيهًا، وزيت الذرة زنة 1 لتر بـ84 جنيه، وزيت عباد زنة 1 لتر بـ60 جنيهًا.

ويقام المعرض على مساحة 2000م2، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بمشاركة 51 عارضًا من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية، لتعميق التصنيع المحلي وتقديم كل الدعم للصناعة المحلية في مختلف المجالات التي تهم المواطنين.

يُذكر أن أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، قال إن معرض "أهلًا مدارس" بشارع فيصل يخدم كل أهالي محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه يتيح مختلف احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المعرض يتيح مختلف أنواع السلع بتخفيضات تتراوح ما بين 25 و30%، مشيرًا إلى أنه يقدم كل المستلزمات التي يحتاجها الطلاب والأسر مع دخول المدارس، ومنها الملابس والأحذية والأدوات والشنط المدرسية.



طرح زيت الطعام زنة 900 مللي بـ45 جنيهًا بمعرض أهلا مدارس



طرح زيت الطعام زنة 800 مللي بـ40 جنيهًا بمعرض أهلًا مدارس