شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:
- الطماطم 30.5 جنيه
البصل 12.5 جنيه .
- البطاطس بـ 25 جنيها.
- الجزر بـ 30 جنيها.
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 22 جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات
- الكوسة بـ25 جنيها.
-الباذنجان العروس 10 جنيهات .
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها
الفلفل الألوان بـ 43 جنيها .
- الليمون بـ 8.5جنيه
- الموز البلدي بـ 25 جنيها
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