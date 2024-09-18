شكرا لقرائتكم خبر عن الطريقة التيجانية تتبرأ من صلاح التيجانى وتؤكد: تدور حوله الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مشيخة الطريقة التيجانية في مصر بيانًا بخصوص ما كثر تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول صلاح الدين محمود أبوطالب.

تصدر اسم الشيخ صلاح الدين التيجاني مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة وأشارت الطريقة، في بيانها، إلى أنه نظرًا لما شاع على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة حول سلوكيات غير مقبولة من مسلم عامي غير عالم، فضلًا عن أنه يدعي المشيخة ويزعم لنفسه الدرجة العليا فيها مما ثار حول المدعو صلاح الدين أبوطالب، الذي يُغرر بأشبال المسلمين غير الفاهمين في منطقة إمبابة، ويزعم أنه يحمل لواء الطريقة التيجانية، والطريقة منه براء ما دام يدور في دائرة الشبهات، وتدور حوله الشائعات.

وأضافت أن "الطريقة متمثلة في مشيختها بالزاوية التيجانية الكبرى تعلن أمام الجميع عن براءتها من كل قول أو فعل يخالف ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وسلف الأمة الصالح، وما اتفق عليه"، متابعة: علماء الأمة مهما كانت مكانة المخالف، ومهما انتشر صيته، فإن "العبرة في الطريقة التيجانية هو ما أعلنه شيخها أحمد التيجاني رضى الله عنه من قيامها على قواعد الشرع الشريف، وأن الشرع هو الأصل ولا أصل فيها سواه، حيث قال رضى الله عنه: ما جاءكم عنى فزنوه بميزان الشرع فما وافق فاعملوا به وما خالف فاتركوه".

وتابعت: "فكل ما خالف الشرع فالطريقة وشيخها وعلماؤها ومريدوها يبرأون إلى الله منه ومن فاعله، ونحن نؤكد ما سبق أن أعلناه بتاريخ 2017و2019 باعتبار هذا الشخص معزولًا عن أي مسمى تابع للطريقة التيجانية، وأنه لا يمثل إلا نفسه، وأنه غير مسموح له بممارسة أي نشاط خاص بها؛ وذلك لعدم أهليته، ولما ثبت عندنا من فساد معتقده وانحرافه عن الطريقة وتحريفه لأصولها".

واختتمت الطريقة بيانها: "نهيب بكل قلم منصف يقدر ما يكتب أن يرجع إلى المصادر الموثوقة قبل أن ينشر كلمة أو معلومة، وللطريقة جهتها المعتمدة الوحيدة في جمهورية مصر العربية، وهي الزاوية التيجانية الكبرى بالمغربلين، والتابعة للمجلس الأعلى للطرق الصوفية".