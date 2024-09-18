شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أهلا مدارس فى شارع فيصل يطرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

يطرح معرض "أهلًا مدارس"، بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل فى حى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك ضمن ما يقدمه من سلع ومستلزمات خاصة بالمدارس من أدوات وحقائب وملابس وأحذية، وسلع ومنتجات غذائية أساسية.

ويتيح المعرض، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أوراك الدجاج زنة 900 جرام بـ90 جنيهًا، وصدور الدجاج زنة 450 جرام بـ60 جنيهًا، والدواجن المجمدة زنة 1 كيلو جرام بسعر 135 جنيه، واللحم السوداني الطازج الخلفي زنة 1 كيلو جرام بسعر 300 جنيه، واللحم السوداني الطازج الأمامي زنة 1 كيلو جرام بـ280 جنيها، واللحم السوداني المفروم زنة 1 كيلو جرام بـ250 جنيهًا.

ويطرح المعرض مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية الاستهلاكية من الزيت، والسكر، والأرز، والدقيق، والمكرونة، والطحينة، والصلصة، والخل، والحلاوة الطحينية، والتوابل، والعسل، وزيت الزيتون، والمخللات، والمنظفات بأنواعها، بتخفيضات تصل لـ30%.

ويقام المعرض، الذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية، على مساحة 2000م تقريبًا، ويشمل أقسامًا للأدوات المدرسية والمكتبية، والحقائب المدرسية، والملابس والأحذية، والسلع والمنتجات الغذائية.

ويستهدف المعرض توفير احتياجات المواطنين من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025.



سعر الكبدة بمعرض أهلا مدارس في شارع فيصل



اللحم السوداني المفروم زنة كيلو جرام بـ250 جنيهًا



اللحم السوداني الخلفي زنة كيلو جرام بـ300 جنيه



صدور الدجاج زنة 450 جرام بـ60 جنيهًا



أوراك الدجاج زنة 900 جرام بـ90 جنيهًا