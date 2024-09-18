شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يبحث مع مستشار وزير الاتصالات تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء المهندس محمود بدوي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، والمهندس محمد هلال مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والتحليلات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشرف على مشروعات وزارة العدل، والمهندس محمد نادي مدير مشروع النيابة الإدارية للتحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله مدير وحدة التحول الرقمي برئاسة الهيئة، والمستشار محمود حمدي عضو وحدة التحول الرقمي برئاسة الهيئة.

تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك في إطار ما تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من دعم لرؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل، وميكنة إجراءات التحقيق والتراسل؛ بما يخدم تحقيق العدالة الناجزة كإحدى محددات الخطة القومية لرؤية مصر 2030.