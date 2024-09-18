شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها للطبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع وزارة الزراعة ومنتجي البيض على طرح طبق بيض المائدة بسعر 150 جنيه في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد عقد عدة اجتماعات مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبعض منتجي بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة حيث يبلغ إنتاج مصر حوالى 14 مليار بيضة المائدة وحوالى 1،4 مليار طائر سنويا.

وبالتوازي مع الحفاظ على صناعة الدواجن فإن دور الدولة أيضا هو توفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومنها الدواجن والبيض ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وآلية محددة لتسعير الدواجن والبيض في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج وكذلك تراجع أسعار الأعلاف وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار الدواجن والبيض وأن يشعر المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.