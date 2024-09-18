شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد أهمية الشراكة المصرية الأمريكية فى حماية مصالح الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية بالقاهرة "هيرو مصطفى جارج".

وأشار السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الوزير الأمريكي نقل للرئيس تحيات الرئيس "بايدن"، وتقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي.