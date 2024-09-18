شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يصدر قرار اعتماد المخطط التفصيلى لحى بولاق أبو العلا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة يحمل رقم 5378 لسنة 2024، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لحي بولاق أبو العلا.



ونص القرار في مادته الأولى، على أن يتم الالتزام بما يلي:

اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة وإلغاء خطوط التنظيم المتعارضة مع المشروع.

الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

الالتزام بالاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ 2021/3/31 وكافة الكتب الدورية اللاحقة لها.

اعتماد استخدامات الأراضي سكني - تجاري - تعليمي..... إلخ.

الالتزام بجميع الخدمات والتخصيصات والتقسيمات السابق اعتمادها والحفاظ على الخدمات القائمة بالطبيعة «مساجد - كنائس - مدارس - حدائق.…» وكذلك الاستخدامات التي تم الموافقة على تعديلها وصدرت قرارات بشأنها.

قطع الأراضي المعتمد استخدامها بالمخطط خدمات صحي – تعلیمي - ديني - اجتماعي - ترفيهي... إلخ.

يتم التعامل عليها طبقا للقانون والاشتراطات الخاصة بالجهات المعنية لكل خدمة وطبقا للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.

الالتزام بالاستخدامات الواردة بالمشروع للقطع السابق اعتمادها حدائق وغير المنفذة بالطبيعة.

قطع الأراضي التي تم تعديل استخدامها داخل المشروع من الاستخدام السابق.

طبقا الرسومات المعتمدة - كشف مشتملات - رخصة الهدم - عقود مسجلة - إلخ إلى الاستخدام المحدد بالمخطط يتم تحصيل مستحقات الدولة نتيجة تعديل الاستخدام لهذه القطع طبقا لما تحدده لجان التثمين المختصة بالمحافظة.

الالتزام بعروض الطرق الموضحة على الرسم وعلى أن يقاس عرض الطريق من محور (منتصف الطريق القائم بالطبيعة فيما يخص الشوارع الداخلية بالمشروع ما عدا الشوارع المحددة للمنطقة التاريخية من الناحية الجنوبية لتقاس عروضها من حد البنا - للقطع داخل حدود المنطقة التاريخية.

الالتزام بخطوط التنظيم السابق اعتمادها للشوارع الداخلية داخل المشروع طبقا لقرار المحافظ رقم 2008 لسنة 2005 ما عدا المنطقة الواقعة داخل القاهرة التاريخية.

عند توقيع خطوط التنظيم بالنسبة للحارات وتم غلق إحداها بالرسم أو العكس يرجع في ذلك إلى الرسم الخاص بالمسلسلات الخاصة بالحارات بتلك المنطقة على أن تكون الشطفات على الحارات لا تقل عن 3م للمناطق التي تقع خارج حدود القاهرة التاريخية.

الالتزام على ألا تقل الشطفات بالشوارع عن نصف عرض الطريق بحد أقصى 5 للمناطق التي تقع خارج حدود القاهرة التاريخية.

الحفاظ على المعالم السياحية والأثرية بالحي.

الالتزام بالأسس والمعايير ودلائل الأعمال الخاصة بالتنسيق الحضاري منطقة القاهرة التاريخية والتي يتم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وعلى الحي المختص الالتزام بالآتي:

-الرجوع للجهاز القومي للتنسيق الحضاري قبل التعامل على كافة قطع الأراضي بداخل هذه المنطقة وكذلك كافة قطع الأراضي على جانبي المنطقة التاريخية علي أن يتم موافاة الجهاز بصور من الرخص المنصرفة على خط التنظيم السابق اعتماده للشارع المطل عليه الحالة المعروضة.

الحفاظ على المباني ذات الطراز المعماري المتميز.

الالتزام بالتقدم بمشروع تقسيم للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية الأرض ورش ومخازن السكة الحديد الكائنة على شارع السبتية وأبو الفرج طبقًا للاستخدام المعتمد «منطقة سكنية مقترحة بالخدمات اللازمة لها».

المناطق المسموح بها إقامة أنشطة صناعية أو حرفية يجب أن تكون غير ملوثة للبيئة العمرانية وغير مقلقة للراحة، وعدم السماح بتجديد أي أنشطة صناعية أو حرفية منافية لذلك، وذلك طبقا لاشتراطات شئون البيئة وطبقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

على الحي المختص الالتزام بالرجوع لهيئة عمليات القوات المسلحة عند صرف التراخيص لتحديد قيد الارتفاع بما لا يتعارض مع الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ 2021 /3/31أيهما أقل مع مراعاة كافة الكتب الدورية الصادرة بشأن الارتفاعات.

الالتزام بسداد مقابل التحسين.

وفي حالة وجود أي معوقات في تنفيذ المخطط من قبل الحي المختص يتم عمل لجنة مشتركة من المختصين تضم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية - الإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي - الإدارة العامة للشئون القانونية - المختصين بحي بولاق أبو العلا - جهاز هندسة وتخطيط المرور، على أن يتم عرض نتائج هذه اللجنة على المحافظ لاعتماد الرأي .

