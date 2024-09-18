شكرا لقرائتكم خبر عن لتخفيف الكثافات.. مواعيد دخول طلبة الجيزة المدارس بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن مواعيد دخول الصفوف الدراسية المدارس بالعام الدراسي الجديد، لتخفيف الكثافات أثناء بدء الدراسة مع مراعاة انتظام الصفوف الدراسية تباعًا، وذلك على النحو التالي:

- السبت 21/9/2024: يحضر صفوف KG1، والأول الابتدائي.

- الأحد 22/9/2024: يحضر صفوف KG2، والثاني الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي، مع انتظام حضور الصفين KG1، والأول الابتدائي.

- الإثنين 23/9/2024: يحضر صفوف الثالث الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي، مع انتظلم حضور الصفوف (KG1، KG2، والأول والثاني الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي).

- الثلاثاء 24/9/2024: يحضر صفوف الرابع الابتدائي، والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي، مع انتظام حضور الصفوف (KG1، KG2، والأول والثاني والثالث الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي).

- الأربعاء 25/9/2024: يحضر صفوف الخامس الابتدائي، والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي، مع انتظام حضور الصفوف (KG1، KG2، والأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي).

- الخميس 26/9/2024، يحضر صفوف السادس الابتدائي، والثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، مع انتظام حضور جميع الصفوف.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، للعام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه 21 سبتمبر الجاري لطلاب المدارس الرسمية والخاصة لغات وعربي، بتجهيز المدارس والفصول والانتهاء من جميع أعمال الصيانة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعادل النجار محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وتكثف المديرية جهودها للانتهاء من إجراء أعمال التجديد والصيانة البسيطة داخل المدارس وفرش الفصول وتجديد المقاعد وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس وفي محيطها، والتنسيق مع الأحياء لرفع الإشغالات والمخلفات حول الأسوار، والانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية قبل بدء العام الدراسي، إلى جانب متابعة عملية استلام الكتب.