شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة والسكان يستقبل السفير المصرى بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير أحمد شريف، سفير مصر لدى دولة جنوب أفريقيا، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لبحث سبل التعاون المستقبلي في القطاع الصحي بين مصر وجنوب أفريقيا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتهنئة السفير على تولية منصب سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، مؤكداً حرص مصر للتعاون مع دولة جنوب أفريقيا في القطاع الصحي، وتعزيز فرص التبادل التجاري والاستثمارات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد على أهمية التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الدوائي، واللقاحات، مشيرًا ًإلى أن مصر تتمتع بقدرات ضخمة في مجال صناعة الأدوية ، وتعد أكبر منتج للأدوية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون، لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة للأطقم الطبية ، في مجال مكافحة الأمراض المعدية، من خلال التعاون بين مركز التحكم بالأمراض المعدية المصري ،ومركز التحكم بالأمراض المعدية الأفريقي، وذلك لوجود معامل بحثية متطورة في جنوب أفريقيا لرصد وكشف الفيروسات، بالإضافة إلى التعاون في الأبحاث المشتركة في مجال الأمراض المتوطنة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع السفير، سبل استقدام الكوادر الطبية من دولة جنوب أفريقيا، للاستفادة من خبرات مصر في القضاء على فيروس سي ، وتدريبهم على أحدث أساليب الكشف والعلاج.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه الدعوة لوزير صحة جنوب أفريقيا، لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقدة في شهر أكتوبر المقبل برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد جاد مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية.