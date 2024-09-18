معرض أهلا مدارس بشارع فيصل يطرح السكر بـ27 جنيها والأرز بـ22

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يطرح معرض "أهلًا مدارس" بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل فى حى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025.

ويتيح المعرض، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، إذ يطرح السكر بـ27 جنيهًا للكيلو، والأرز بسعر يتراوح ما بين 22 جنيهًا و 29 جنيهًا "حسب نسبة الكسر".

يأتي المعرض في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية والتخفيف عنهم لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير جميع احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة.

ويقام المعرض على مساحة 2000م2، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم، بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بمشاركة 51 عارضًا من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية، لتعميق التصنيع المحلي، وتقديم كل الدعم للصناعة المحلية في مختلف المجالات التي تهم المواطنين.

ومن جانبه، وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على العارضين، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق، لضمان انتظام العمل داخله على مدار فترة إقامته ومتابعة ضخ السلع والمنتجات به بالأسعار المناسبة.

وأكد حرص المحافظة على إقامة معارض ومنافذ سلعية دائمة وثابتة على مدار العام بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



طرح السكر بـ27 جنيها في معرض أهلا مدارس بشارع فيصل



معرض أهلا مدارس بشارع فيصل يطرح الأرز بـ22 جنيها للكيلو



