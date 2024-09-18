شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل.. المحسوسة تصل 44 بجنوب الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 إلى الإثنين 23 سبتمبر 2024، موضحة أن الأجواء خلال تلك الفترة يسودها طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا.

وتوقعت الهيئة وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يشهد يومي الجمعة 20 سبتمبر والسبت 21 سبتمبر ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة في الظل حتى الأحد المقبل:

الأربعاء 18 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 درجة والمحسوسة 36 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة المحسوسة 38 درجة.

الخميس 19 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.

الجمعة 20 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

السبت 21 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

الأحد 22 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

الإثنين 23 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.