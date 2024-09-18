شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أهلا مدارس بشارع فيصل يستقبل المواطنين يوميًا من 10 صباحًا والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت محافظة الجيزة معرض "أهلًا مدارس" بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل بحى بولاق الدكرور، لتوفير احتياجات المواطنين من الأدوات المدرسية والملابس والأحذية والسلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسى الجديد.

ومن جانبه قال أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة إن المعرض يخدم كل أهالى محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه يتيح مختلف احتياجات الأسرة من أدوات مدرسية وملابس وأحذية وسلع غذائية استراتيجية ولحوم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 و30%.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المعرض يستقبل المواطنين طوال فترة إقامته من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، مشيرًا إلى أنهم يتطلعون لإقامة معارض سلعية دائمة طوال العام، لتوفر احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

يُذكر أن معرض "أهلًا مدارس" بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل يقام على مساحة 2000م2، وذلك بمشاركة العديد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية، لتعميق التصنيع المحلى وتقديم كل الدعم للصناعة المحلية في مختلف المجالات التى تهم المواطنين.

ويستهدف المعرض توفير كل ما تحتاجه الأسرة، وكذلك كل مستلزمات واحتياجات الطلاب والمُعلمين استعدادًا للعام الدراسى الجديد بأسعار مخفضة، إذ يطرح كل المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعليم المختلفة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك بمشاركة كبرى الشركات.