شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف تطوير وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية.. فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أهداف ونتائج تطوير وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، كالتالى:

- إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية

- أن يكون لدي المعلم الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص.

- عدم مواكبة تدريس 32 مادة التى كان الطالب يدرسها بالمرحلة الثانوية قبل إعادة الهيكلة مع أى نظام تعليمي في أي دولة في العالم.



- توافر المهارات لدى الطلاب من خلال طرق التدريس وتعلم القيادة، واستغلال المعامل المتواجدة بمدارس المرحلة الثانوية وذلك من خلال إتاحة الوقت للمعلم.

- قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بأجرائها المركز القومى للبحوث التربوية.

- إعادة هيكلة المرحلة الثانوية تم أيضا من خلال متخصصين تربويين على نظام التعليم فى أهم 20 دولة فى العالم.

- يتضمن إعادة التطوير والهيكلة تخفيض عدد المواد الدراسية بالمرحلة الثانوية بواقع 6 مواد لطلاب أولى ثانوى و6 مواد لطلاب ثانية ثانوى و5 مواد لطلاب الصف الثالث الثانوي .