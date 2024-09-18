شكرا لقرائتكم خبر عن لدمج المكفوفين.. التوسع فى إصدار كافة الوثائق الحكومية بطريقة "برايل" والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، التوسع فى إصدار الوثائق والمحررات المطبوعة بطريقة برايل"، لتشمل كل محررات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وذلك فى إطار مساعى تعزيز دمج ذوى الهمم من المكفوفين فى المجتمع.

يأتى ذلك ضمن رؤية حكومية متكاملة فى البرنامج الحكومى الذى يستمر لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027)، لضمان حياه كريمة لجميع فئات المجتمع ومنح الأولوية القصوى للفئات الأولى بالرعاية، انطلاقا من اهتمام الدولة بتمكين كل الفئات المجتمعية دون إغفال لأى فئة، بما يُسهم فى وجود مجتمع متماسك متناغم بين الفئات كافة وفى القلب منهم "الأولى بالرعاية" مثل الأطفال، وكبار السن وذوى الهمم.

كما يشير البرنامج الحكومى إلى العمل على دعم التمكين السياسى لذوى الهمم، وضمان تمثيلهم بشكل لائق فى المجالس النيابية، والتزام وزارة العدل بالكود الإنشائى الخاص بذوى الهمم حال إنشاء مقرات جديدة للمحاكم.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.