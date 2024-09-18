شكرا لقرائتكم خبر عن "لو بتدور على شغل".. تعرف على 2569 فرصة عمل فى 15 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، جهود توفير فرص عمل للشباب فى العديد من التخصصات، من خلال إصدار نشرة للتوظيف "نصف شهرية"، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، وقد أعلنت الوزارة فى النشرة الأخيرة عن تلقيها طلبات جديدة من 69 شركة قطاع خاص فى 15 محافظة لديها 2569 وظائف متوفرة فى تخصصات متعددة برواتب مجزية.

وتتوافر فرص العمل، فى 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والإسكندرية، وبورسعيد، وسوهاج، وأسيوط، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، وجنوب سيناء.

أما التخصصات المطلوبة فى الوظائف، فهى:

- مسئول ائتمان.

- صيادلة.

- مساعد صيدليين.

- محاسبون.

- معلمون قيادة.

- محصل.

- موظفون استقبال فرع.

- بائعون.

- تلى سيلز.

- خدمة عملاء.

- أخصائى جودة بكالوريوس زراعة.

- مدير إنتاج.

- مشرف خطوط إنتاج.

- أخصائى تمويل.

- أمين مخازن.

- مهندسين ميكانيكا.

- إنتاج وجودة.

- مدرسين علوم ورياضيات ولغة صينية وإنجليزية، وحاسب آلي.

- زائرة صحية.

- مشرف أتوبيس.

- أخصائى سلامة وصحة مهنية.

- محضر أدوية.

- دليفرى.

- محاسب خزينة.

- سكرتارية.

- أعمال إدارية.

- سائقون رخصة أولى وثانية وثالثة.

- مندوبون مبيعات.

- مراقبون جودة.

- فنيون جميع التخصصات.

- مشرفو إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال خياطة بكافة الأقسام.

- عمال إنتاج.

- عمال نظافة.

- كافة تخصصات الفندقة.

وتستقبل وزارة العمل، طلبات التقدم لشغل تلك الوظائف خلال شهر سبتمبر 2024 الجارى، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل.