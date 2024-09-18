شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الشهادات الأجنبية.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق موقع التنسيق الإلكترونى، اليوم الأربعاء، باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية، وذلك إيذانا بالموعد الذى قرره الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، بمد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية حتى يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجارى، نظرًا لتأخر وصول بعض شهادات الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية لهذا العام 2024 وخاصة الـ IG وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب.

ويستمر العمل بمكتب التنسيق الرئيسى بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس، وفرعى مكتب التنسيق بمحافظتى الإسكندرية وأسيوط؛ وذلك ولإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتقدم بأوراقهم لمكاتب التنسيق.

وفيما يلى الخطوات التى يجب على طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اتباعها لتسجيل بياناتهم ورغباتهم:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه لتسجيل بياناته الأساسية، ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به.

2- سيتم إرسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السرى على رقم التليفون الذى قام الطالب بتسجيله على موقع التنسيق الإلكتروني.

3- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السرى، حيث يمثل هذين الرقمين ضمانًا لسرية البيانات الخاصة به، ويضمن عدم السماح لأى شخص بتعديل رغباته.

4- يستخدم رقم الدخول والرقم السرى لتسجيل بياناته ودرجاته ورغباته، وأيضًا فى التعرف على نتيجة الترشيح.

5- بعد الانتهاء من عملية تسجيل البيانات الأساسية والحصول على رقم الدخول والرقم السرى يقوم الطالب بالدخول على الموقع لمراجعة درجات الشهادة الواردة من الجهة المانحة أو القيام بتسجيلها، ومن ثم احتساب المجموع الاعتبارى للطالب، بعد ذلك يتوجه الطالب إلى رابط سداد إلكترونى من خلال موقع التنسيق الإلكترونى يمكنه من دفع ثمن دليل القبول وباقى الأوراق، سواء باستخدام كروت الدفع / منافذ التحصيل، ولن يسمح للطالب بتسجيل رغباته إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

6- على الطالب تحرى الدقة عند قيامه بتسجيل البيانات الأساسية الخاصة به، حيث ستتم عملية الدفع الإلكترونى وفقًا لما قام الطالب بتسجيله من بيانات، ولن يكون متاحا له التعديل فى هذه البيانات فى حالة الخطأ، ولذا عليه مراجعة البيانات الأساسية الخاصة به جيدًا قبل إتمام عملية تسجيل هذه البيانات.

7- بمجرد تسجيل الطالب رغباته، وإصدار استمارة الرغبات وإيصال التسجيل يكون الطالب المتقدم قد حصل على الخدمة المدفوعة.

8- يجب على الطالب طباعة استمارة رغباته والبيانات الأساسية، وبيان المواد والدرجات التى درسها بالشهادة الحاصل عليها، والتى قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

9- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أى وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علمًا بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لآخر تعديل قام الطالب بتسجيله.