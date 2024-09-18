شكرا لقرائتكم خبر عن قريبًا.. الحكومة تطلق استراتيجية متكاملة لضمان تأمين بيئة العمل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية حقوقهم، مع استمرار العمل على إعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.

يأتى ذلك ضمن رؤية متكاملة لخلق فرص عمل لائقة تضمنها البرنامج الحكومى الذى يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفتره (2024-2027) تحت شعار "معا نبنى مستقبلا مستدام" انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بملف توفير فرص العمل وتسهيل التوظيف.

وتستهدف الحكومة أيضا تفعيل الكتاب الدورى رقم 131 لسنة 2023 بشأن تفعيل اللجنة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية على مستوى المحافظات برئاسة المحافظين، وإصدار وتفعيل عمل اللجنة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية على مستوى المحافظات برئاسة المحافظين.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.