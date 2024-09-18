شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: الولايات المتحدة ليست ضالعة في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون"، إن الولايات المتحدة ليست ضالعة في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وذكرت أن أمريكا تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة للحد من التوتر على امتداد الحدود بين إسرائيل ولبنان، مضيفة: "ليس لدينا أي معلومات عن تفجير أجهزة الاتصال المحمولة في لبنان".

وأكدت أنه لا تغيير لوضع القوات الأمريكية في الشرق ال أوسط بعد تفجير أجهزة اتصال محمولة في لبنان.