شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالى:
* الدكتور شريف يوسف أحمد صالح، رئيسًا لجامعة بورسعيد.
* الدكتورة رشا عمر زكريا رفاعي، عميدًا لكلية الطب جامعة حلوان.
* الدكتور محمد إبراهيم صالح محمد عبدالهادي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة حلوان.
* الدكتورة عبير عبدالفتاح محمود محمد، عميدًا لكلية التمريض جامعة دمنهور.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز