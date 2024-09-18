شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: معرض أهلاً مدارس بفيصل يتيح كل احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

قال أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن معرض "أهلًا مدارس" بشارع فيصل يخدم كل أهالي محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه يتيح مختلف احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

جاءت تصريحات رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، على هامش فعاليات افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل بحي بولاق الدكرور، وذلك مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المعرض يتيح مختلف أنواع السلع بتخفيضات تتراوح ما بين 25 و30%، مشيرًا إلى أنه يقدم كل المستلزمات التي يحتاجها الطلاب والأسر مع دخول المدارس، ومنها الملابس والأحذية والأدوات والشنط المدرسية.

وتابع أن المعرض يتيح كل السلع والمنتجات الغذائية، من الزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أنهم يتطلعون لإقامة معارض سلعية دائمة طوال العام، لتوفر احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.