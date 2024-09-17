شكرا لقرائتكم خبر عن شاب صينى يشهر إسلامه بعد ليلة الاحتفال بالمولد النبوى فى مسجد أبو الحجاج الأقصرى والان مع تفاصيل الخبر

وسط حفاوة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى وفرحة بين رواد مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصرى الأشهر بوسط مدينة الأقصر، أقدم شاب صينى يزور مدينة الأقصر حالياً للسياحة على خطوة مبهجة للغاية وتوجه لإمام المسجد الدكتور مبارك على الرفاعى، وطلب منه تلقينه الشهادتين لكونه يريد الدخول في الإسلام عقب تواجده لعدة أيام فى الأقصر خلال ليالي المولد واستمتاعه بالمدائح النبوية والأصوات العذبة لمشايخ المحافظة.

وفى هذا الصدد صرح الشيخ مبارك على الرفاعى، إمام مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصرى، إنه فوجئ يوم أمس الإثنين، بدخول شاب صيني للمسجد وقرر حضور جلسة مديح قدمها الشيخ محمود الحديوي بمسجد سيدي أبي الحجاج الأقصري احتفالا بمولد أعظم وأكرم نبي، وحضور الشاب الصيني للاستمتاع بالطرب فى مدح أعظم وأكرم نبي، ثم قرر إعلان إسلامه موضحاً إن ذلك الموقف نفحة من نفحات الاحتفال بالمولد النبوى.

وأضاف إمام مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصرى، لـ"الخليج 365"، أن المسجد استقبل الشاب الصيني بحفاوة الحضور في ليلة المديح النبوى، ثم أعلن إسلامه وبعد تلقينه الشهادتين أمام الجميع، "أشهد أن لا إله إلا الله.. وأشهد أن محمداً رسول الله"، وسط تكبير وتهليل الجميع، موضحاً إنه لم تكن تلك المرة الأولى التي يسلم أجنبي على يديه، حيث شارك في بعثات دينية في عدد من الدول الآسيوية وشارك في قوافل الأوقاف والأزهر حول العالم وأسلم على يديه العديد من الأجانب، داعياً الله أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان.



الشاب الصيني يحضر جلسة مديح ويقرر دخول الإسلام



جانب من حضور الشاب الصيني لجلسة المديح